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Российская школьница выпала из автобуса под колеса и попала на видео

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Школьница из Томска упала под колеса автобуса при выходе из салона и получила травмы, инцидент попал на видео. Материал опубликован региональным управлением МВД на YouTube.

На кадрах видно, как автобус начинает отъезжать от остановки, в этот момент девочка пытается проскочить через закрывающуюся дверь и падает под колеса рейсового транспорта. Водитель останавливается, к пострадавшей подбегают очевидцы. Девочка встает и, прихрамывая, уходит в неизвестном направлении. Одна из стоявших на остановке женщин сфотографировала номер автобуса, после чего шофер уехал. Позже полицейские отыскали его.

По данным полиции, школьнице 13 лет, автобус наехал на нее задним колесом. Девочка госпитализирована. В отношении 63-летнего водителя возбуждено дело об административном правонарушении за оставление места ДТП.

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