В России пожаловались на небезопасные автобусы для перевозки детей

Директор Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре пожаловалась главе Минпросвещения Денису Мантурову на небезопасные автобусы для перевозки детей. Об этом пишет РБК.

Она указала на многочисленные жалобы от родителей на ситуацию с перевозкой детей от 1,5 до шести лет в детские сады и другие образовательные организации между населенными пунктами. По ее словам, автобусы, которые используются для этих целей, предназначены для перевозки детей школьного возраста, и не подходят для дошкольников — в них нет специальных сидений или креплений ISOFIX.

Агре посетовала на то, что Минпросвещения не может повлиять на автопроизводителей в этом вопросе.

В январе 2020 года в Ивановской области четверо детей пострадали в ДТП со школьным автобусом. Подростки ехали на микроавтобусе «Газель» на соревнования, когда в ни врезалась совершавшая обгон легковушка. В результате автобус перевернулся и встал на крышу.