На спасение российского автопрома потребовались десятки миллиардов рублей

Российское правительство направит на спасение отечественного автопрома, пострадавшего от пандемии коронавируса, десятки миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс».

В общей сложности на эти цели планируют потратить 25 миллиардов рублей. Из них 5 миллиардов потребуются на закупку автомобилей скорой помощи. Также государство поддержит сферы льготного кредитования, лизинга и обеспечит опережающие закупки российских автомобилей для нужд компаний и корпораций с госучастием.

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Поручения поддержать отечественный автопром в конце апреля давал президент России Владимир Путин. Тогда он, помимо прочего, говорил о выделении дополнительных 7 миллиардов рублей на льготные автокредиты, 6 миллиардов на льготный лизинг автомобилей, 2,5 миллиарда — на программу «Доступная аренда». Последняя будет предполагать краткосрочную аренду машины из парков лизинговых компаний.

Кроме того, глава государства поручал рассмотреть вопросы о дополнительной поддержке автопрома — стимулировании поставок спецтехники для антивирусной дезинфекции, выделении средств на закупки школьных автобусов. Также он просил правительство рассмотреть проведение опережающих закупок автотехники в рамках нацпроектов, касающихся здравоохранения, инфраструктуры, жилья и экологии.

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