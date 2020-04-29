России напророчили падение продаж автомобилей

Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на треть. Такой прогноз сделали аналитики PwC, выдержки из исследования приводит принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Эксперты указывают, что такой исход возможен при условии реализации так называемого стрессового сценария. Он подразумевает, что ограничения, введенные из-за COVID-19, снимут в конце весны или начале лета, а цены на нефть стабилизируются к третьему кварталу текущего года. В этом случае будет продано порядка 1,14 миллиона машин, предрекают специалисты.

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Более пессимистичные прогнозы делают аналитики Boston Consulting Group. По их мнению, падение продаж может составить от 20 до 50 процентов. В условиях пандемии автомобиль в России становится одной из категорий затрат, на которой граждане планируют сэкономить.

Ранее в марте стало известно, что в России выросли цены на популярные автомобили немецкой марки Volkswagen. Сильнее всего — на 40 и 90 тысяч рублей соответственно — подорожали модели Tiguan и Touareg.

О повышении стоимости предупреждал и отечественный автогигант «АвтоВАЗ». В концерне отметили, что сложившуюся ситуацию на рынке считают негативной для отечественной автомобильной промышленности в целом.

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