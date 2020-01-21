Автобус с российскими школьниками столкнулся с автомобилем и перевернулся

В Тейковском районе Ивановской области четыре подростка пострадали в перевернувшемся школьном автобусе. Об этом во вторник, 21 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы управления МВД по региону Владислава Радостина.

По уточненным данным, шестеро подростков 13-16 лет ехали на микроавтобусе «Газель» на соревнования из поселка Новое Леушино в село Ново-Талицы. Авария произошла возле села Пелгусво около 10:00 по московскому времени.

Предварительно, водитель автомобиля Рено Логан ехал за автобусом и решил обогнать его. Поняв, что не успевает завершить маневр, он резко затормозил, но не справился с управлением и врезался в автобус. По словам Радостина, автобус «перевернулся и встал на крышу».

При этом, по данным источника «Интерфакса», в автобусе находились 8 человек, включая шестерых детей. Собеседник агентства рассказал, что травмы получили трое детей и взрослый. Он добавил, что водителю легкового автомобиля не удалось удержаться на скользкой дороге, и он столкнулся с автобусом.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области 14 пассажиров автобуса пострадали в результате опрокидывания транспорта в кювет. Всего в автобусе находились 20 человек, в том числе один ребенок. 13 пострадавших получили травмы легкой степени тяжести, один — тяжелой, госпитализированы 4 человека. Детей среди пострадавших нет.

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