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Преследуемый стаей собак велосипедист сбил россиянку и попал на видео

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На одной из набережных Астрахани велосипедист, спасаясь от стаи собак, на скорости сбил женщину. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Бушующий мир».

На кадрах видно, как преследуемый стаей собак велосипедист наезжает на девушку. В результате столкновения россиянка получила травмы лица, а также перелом лодыжки. После столкновения собаки отстали от мужчины и разбежались в разные стороны.

Ранее сообщалось, что в Нерюнгринском районе Якутии местный инспектор-кинолог подделала документы о смерти служебной собаки английского кокер-спаниеля по кличке Грей-Бой. Она списала животное с баланса полиции и продала ее за еду. Теперь против кинолога могут возбудить уголовное дело.

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