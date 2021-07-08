Россиянин убил знакомого, скормил его собакам и избежал тюрьмы

Житель Братска в Иркутской области убил и расчленил своего знакомого, после чего сварил его останки и скормил собакам. Однако тюрьмы преступник избежал. Об этом сообщает телеканал «360».

Суд назначил обвиняемому психиатрическую экспертизу, которая признала его невменяемым. Вместо колонии его направили на принудительное лечение в психдиспансере.

Установлено, что в конце февраля россиянин пригласил знакомого к себе домой, попросив помочь по ремонту — снести стену в квартире. На месте мужчины поругались. Обвиняемый ударил приятеля ножом, после чего решил скрыть следы преступления. Мужчину поймали в начале апреля. В убийстве он признался.

По данным телеканала, задержанный окончил техникум и прошел службу по контракту в Чечне. Вернувшись, он устроился работать водителем.