Убивший девушку российский школьник избежал тюрьмы

Московский школьник, который совершил убийство девушки из-за того, что ему приказал внутренний голос, избежал тюрьмы. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По данным канала, убийство произошло в Москве в 2018 году. Тогда еще 15-летнему школьнику срочно понадобились деньги. Несовершеннолетний подкараулил 22-летнюю студентку ночью у банкомата и решил ограбить. Горожанка сняла 40 тысяч рублей, после чего школьник попытался отобрать у нее сумку с деньгами. Когда студентка начала сопротивляться и кричать, школьник достал нож и убил девушку.

Сотрудники правоохранительных органов быстро вышли на след преступника, вычислив школьника по камерам видеонаблюдения. Когда полицейские приехали к подозреваемому домой, тот сидел дома и играл в PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG).

Уже на допросе школьник рассказал о случившимся, показал следователям, как именно он зарезал студентку, и заявил, что совершить преступление ему приказал внутренний голос. При этом признаться в содеянном он отказался. Позднее он утверждал, что на него было оказано давление со стороны следователей, а его вины в гибели девушки нет. Подростка направили на психолого-психиатрическую экспертизу и признали невменяемым. Вместо тюремного срока он проходит принудительное лечение в психдиспансере.

Ранее сообщалось, что в Перми задержали 17-летнего россиянина, которого подозревают в убийстве 13-летнего школьника. Молодой человек совершил преступление из личной неприязни к подростку. Следствие намерено ходатайствовать об его аресте.