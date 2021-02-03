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Российской учительнице перерезали горло на улице

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Воронеже вечером 2 февраля неизвестный убил на улице учительницу математики городской школы №1, когда она возвращалась домой. Об этом сообщает «КП».

По данным издания, преступник напал на женщину у остановки общественного транспорта в тот момент, когда она разговаривала по телефону с подругой. Женщина успела крикнуть собеседнице, что ее убивают. Преступник нанес учительнице не менее семи ударов, перерезал горло. От полученных ранений она скончалась на месте.

Подруга вызвала полицейских, но они прибыли на место происшествия, когда нападавший уже скрылся. По данным «КП», погибшая — 49-летняя Наталья Тушинская. У нее пропали сумка и телефон. Версия об ограблении является пока приоритетной.

28 февраля 2020 года сообщалось, что Ленинский районный суд Ульяновска отправил в СИЗО 15-летнего школьника, который пытался зарезать учительницу. Он напал на 59-летнюю преподавательницу и нанес ей проникающее ранение в область живота кухонным ножом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «и» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство из хулиганских побуждений»).

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