10-летний школьник избил молотком и ограбил российскую пенсионерку

Во Всеволожске Ленинградской области 10-летний школьник избил молотком и ограбил 68-летнюю пенсионерку. Об этом в пятницу, 17 апреля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел в среду, 15 апреля. Мальчик вышел из магазина вслед за женщиной, подбежал к ней и несколько раз ударил молотком, а также ограбил ее. После чего школьник скрылся.

«Школьника установили по камерам видеонаблюдения. Накануне, 16 апреля, он был доставлен к следователю, где дал признательные показания. Дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство», однако ответственность по ней наступает с 14 лет», — рассказал источник.

Он добавил, что ранее на школьника неоднократно поступали жалобы от учителей и соседей.

26 февраля сообщалось, что школьник с ножом напал на 59-летнюю учительницу. По данным следствия, подозреваемый нанес потерпевшей проникающее ранение в область живота кухонным ножом.

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