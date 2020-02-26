Появилось видео побега пырнувшего ножом учительницу российского школьника

Появилось видео сбегающего после нападения на учительницу ульяновского школьника. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал «112». На кадрах виден подросток, бегущий из класса по коридорам школы.
По данным «112», между школьником и учителем математики не было конфликта. «Он пришел в свободной форме посреди урока, поставил рюкзак на парту, достал заточку и пырнул учительницу, <…> выкинул нож и убежал домой», — рассказала телеканалу «360» девочка, ставшая очевидцем происшествия.
Другие школьники, находившиеся в классе, сообщили, что когда их одноклассник зашел внутрь, учительница спросила его, что случилось, а он ответил, что ему все надоело и он хочет умереть. После этого он ударил ее ножом, принесенным с собой.
Орудие преступления напавший бросил в классе. Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия.
На кадрах виден окровавленный нож, которым ударили учительницу. Рамки металлодетекторов в учебном заведении убрали, так как они не работали, поэтому подросток смог спокойно пронести холодное оружие в здание. Напавший подросток интересовался идеологией массовых убийств в школах, пояснил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
По данным «112», подозреваемого задержали дома. Пострадавшая учительница прооперирована, ее жизнь вне опасности.
Ранее 26 февраля СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с нападением 15-летнего подростка на женщину.