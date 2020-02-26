Российский школьник попытался зарезать учительницу кухонным ножом

Школьник из города Ульяновска заподозрен в покушении на убийство 59-летней учительницы. Об этом в среду, 26 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По версии следствия, около 10:00 26 февраля 15-летний подозреваемый нанес потерпевшей проникающее ранение в область живота кухонным ножом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «и» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство из хулиганских побуждений») УК РФ.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, оперативный штаб возглавил начальник регионального управления СКР. Следователи, помимо прочего, проверяют условия жизни подозреваемого.

Ранее 26 февраля сообщалось, что подростки Евгений и Игорь, задержанные сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по подозрению в подготовке бойни в саратовской школе, раскрыли на допросе цель готовившегося ими массового убийства.

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