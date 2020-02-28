Пытавшегося зарезать учительницу российского школьника отправили в СИЗО

Ленинский районный суд Ульяновска отправил в СИЗО 15-летнего школьника, который пытался зарезать учительницу. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что подростка арестовали на два месяца — до апреля.

26 февраля школьник с ножом напал на 59-летнюю учительницу. По версии следствия, около 10:00 подозреваемый нанес потерпевшей проникающее ранение в область живота кухонным ножом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «и» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство из хулиганских побуждений»).

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