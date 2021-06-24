17-летний россиянин зарезал 13-летнего школьника

В Перми задержан 17-летний россиянин, которого подозревают в убийстве 13-летнего школьника. Об этом в четверг, 24 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 23 июня в вечернее время в Мотовилихинском районе города Перми прохожие обнаружили изрезанного ножом школьника. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь. Доставленный в больницу потерпевший, несмотря на все усилия врачей, скончался.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В ходе оперативно-следственных мероприятий сыщики вышли на след подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что молодой человек совершил преступление из личной неприязни к подростку. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

22 июня сообщалось, что в Перми задержали троих студентов колледжа, которые изрезали ножом водителя такси и поехали кататься на автомобиле премиум-класса.