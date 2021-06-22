Российские подростки изрезали таксиста и угнали автомобиль премиум-класса

В Перми задержали троих студентов колледжа, которые изрезали ножом водителя такси и поехали кататься на автомобиле премиум-класса. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Пермскому краю.

В полицию поступила информация о брошенной в кустах у жилого дома иномарке, на заднем сидении которой без сознания лежал раненый мужчина. На место выехали сотрудники полиции и скорой помощи. Пострадавшим оказался водитель такси премиум-класса. С ножевыми ранениями груди и шеи его госпитализировали.

Полицейские установили, что автомобиль вызвали трое студентов второго курса пермского колледжа. По окончании поездки подростки напали на водителя, изрезали его ножом, перетащили раненого на заднее сидение и поехали кататься. Через несколько минут несовершеннолетний водитель врезался в бордюр и повредил колесо автомобиля. Тогда злоумышленники бросили машину с истекающим кровью водителем и отправились по домам.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой по предварительному сговору») УК РФ. Подозреваемые заключены под стражу.