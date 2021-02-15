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Российские подростки с пистолетом устроили стрельбу и напали на очевидца

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Фото: pixabay.com

В Южно-Сахалинске подростки устроили потасовку со стрельбой из пистолета, а затем напали на сделавшего из замечание очевидца. Об этом сообщает Sakhalin.info со ссылкой на очевидца.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 февраля. Между подростками и детьми возник конфликт, они начали бросать друг в друга снежки. Один из молодых людей имел при себе пистолет. Сначала он выстрелил в дверь подъезда, а затем под ноги ребенка помладше. Подростки попытались увести со двора своего самого агрессивного товарища, он ударил ногой в лицо подбежавшего к ним ребенка.

Очевидец увидел происходящее из окна. Он вышел на улицу вместе с родственником, мужчины сделали подросткам замечание. В ответ молодые люди напали на них, одного из мужчин пинали ногами и рассекли ему лицо. Взрослые обратились в полицию, вызвали медиков. По словам очевидца, это уже не первый инцидент с участием именно этих подростков.

21 января сообщалось, что сотрудники ФСБ России предотвратили массовый расстрел в подмосковной школе. Подозреваемые разработали план нападения на учебное учреждение с целью убийства педагогов и учеников. У подозреваемых нашли два самодельных орудия для стрельбы, девять петард с металлическими пулями и тактические перчатки. Отмечается, что у подростков возникла идея нападения на учебное заведение после просмотра тематических роликов на YouTube. Возбуждено уголовное дело.

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