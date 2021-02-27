Трое россиян изнасиловали школьницу в ее квартире

В Санкт-Петербурге трое россиян изнасиловали 16-летнюю школьницу в ее квартире. Дело взял под личный контроль председатель Следственного комитета (СКР) России Александр Бастрыкин, сообщает телеканал «360».

Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования 16-летней девочки в ее квартире. Бастрыкин потребовал провести всестороннее и объективное расследование уголовного дела, а также поручил докладывать ему о его ходе.

Глава СКР в том числе поручил провести служебную проверку в отношении следователя, который вел дело об изнасиловании. Бастрыкин велел выяснить, почему подозреваемым в совершении преступления все еще не избрали меру пресечения.

Происшествие случилось 22 февраля. Девочку изнасиловали трое малознакомых мужчин, которые пришли в гости в квартиру. Они напали на школьницу ночью. Осмотревшие подростка медики диагностировали у нее травму половых органов и ссадины.

Ранее в Гатчинском районе Ленинградской области 16-летнюю школьницу изнасиловал преступник, пришедший в квартиру под предлогом утечки газа. Ранним утром 21 февраля 40-летняя мать потерпевшей ушла на работу. Дома остались две ее дочери 12 и 16 лет. Около девяти часов в квартиру позвонил мужчина, представившийся сотрудником ТСЖ. Он сказал об утечке газа, и школьницы открыли ему дверь. Угрожая предметом, похожим на пистолет, преступник напал на старшую из сестер и изнасиловал ее.