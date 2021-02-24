Российскую школьницу изнасиловал пришедший под предлогом утечки газа преступник

В Гатчинском районе Ленинградской области 16-летнюю школьницу изнасиловал преступник, пришедший в квартиру под предлогом утечки газа. Об этом сообщает 78.ru.

Ранним утром 21 февраля 40-летняя мать потерпевшей ушла на работу. Дома остались две ее дочери 12 и 16 лет. Около девяти часов в квартиру позвонил мужчина, представившийся сотрудником ТСЖ. Он сказал об утечке газа и школьницы открыли ему дверь

Угрожая предметом, похожим на пистолет, преступник напал на старшую из сестер и изнасиловал ее. Младшей удалось дозвониться в полицию.

Прибывшие полицейские задержали в квартире безработного 39-летнего местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело.