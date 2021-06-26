Женщина убила отчима-насильника и избежала тюрьмы

Во французском городе Шалон-сюр-Сон освободили Валери Бако (Valerie Bacot), убившую отчима-насильника. Как сообщает Al Jazeera, суд приговорил мать четверых детей к одному году лишения свободы и трем годам условно. Однако женщина смогла избежать тюрьмы, поскольку ей засчитали срок заключения в период предварительного следствия.

По словам женщины, она с 12 лет подвергалась сексуальному, физическому и психологическому насилию со стороны отчима Даниэля Полетта (Daniel Polette), который был на 25 лет старше ее. Мужчину посадили, но после освобождения он вернулся в семью. В 17 лет Бако забеременела от Полетта, и мать выгнала ее из дома. Девушке было некуда идти, и она стала жить с отчимом. Позднее Полетт женился на ней.

Мужчина не только избивал Бако, но и контролировал ее жизнь. Он не разрешал ей работать или пользоваться контрацептивами. Позже он заставил Бако заниматься проституцией на заднем сиденье своего фургона. Полетт контролировал ее поведение с клиентами с помощью наушника и неоднократно угрожал пистолетом, если она пыталась отказаться. За это время женщина родила от него еще троих детей.

В 2016 году, когда Полетт стал заводить разговоры о сексе с 14-летней дочерью, Бако поняла, что «это должно прекратиться». Француженка выстрелила в мужа из его пистолета, а позже вместе с двумя детьми закопала труп в лесу. В октябре 2017 года женщину арестовали, она признала вину, а через год ее освободили под залог.

Дело привлекло широкое общественное внимание. Участники кампании против насилия в семье запустили петицию с требованием снять обвинения с Бако, ее подписали более 710 000 человек. На суде прокурор просил не отправлять Бако в тюрьму, поскольку не счел ее опасной для общества. Адвокаты настаивали, что насилие, продолжавшееся больше 20 лет, и желание защитить детей подтолкнуло подсудимую к преступлению. Пришедшие на процесс родственники погибшего описывали его как монстра, а 59-летняя сестра Полетта призналась, что в 12 лет также подверглась изнасилованию со стороны брата.

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