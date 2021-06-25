Застреливший на охоте двух россиян избежал тюрьмы

Лазовский районный суд Приморского края вынес приговор местному жителю, который застрелил двух человек на охоте, приняв их за животных. Об этом сообщает краевая прокуратура региона.

Мужчину признали виновным по статьям 109 («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам») и 258 УК РФ («Незаконная охота с применением механического транспортного средства»). Суд назначил ему условное наказание сроком на один год и восемь месяцев, а также оштрафовал на 40 тысяч рублей.

Приговор намерен оспорить прокурор, выступивший против того, что охотник избежал тюрьмы и получил слишком мягкое наказание. Он в прениях сторон просил приговорить подсудимого к реальному лишению свободы на один год и восемь месяцев.

По версии следствия, в августе 2020 года мужчина ночью вышел на охоту с ружьем, не имея соответствующего разрешения. На грунтовой дороге он разглядел через тепловизор, как ему показалось, стадо копытных в зарослях травы и кустарников. Он произвел по ним выстрелы. В действительности мишенью оказались не животные, а двое мужчин, которые стали кричать после полученных ранений. Услышав их, охотник скрылся с места преступления. Пострадавшие скончались на месте.

Подсудимый признал свою вину и выплатил родственникам погибших компенсацию за причиненный вред.