На Чукотке охотник устроил фотоссесию на фоне сотен убитых гусей

Охотник на Чукотке устроил фотоссесию на фоне сотен убитых гусей, из которых выложил надпись «Чукотка 2021». Впервые фото было опубликовано в сообществе охотников Сибири в Instagram, однако впоследствии пост удалили. Instagram-аккаунт «Доска позора Чукотки» опубликовал скриншот записи.

Пользователи паблика оставили негативные комментарии под фото и предположили, что «так мог охотиться только приезжий».

«Зачем так много? У нас что, голодный год? Поражаюсь некоторым людям. Ради хайпа полтундры гусей выкосят!» — написал один из пользователей.

«В социальных сетях размещена информация о результатах охоты на птиц, сообщающая о возможных нарушениях требований законодательства. По поручению прокурора региона Константина Прохорова указанная информация направлена начальнику УМВД России по Чукотскому автономному округу для проведения проверки», — прокомментировала фото прокуратура Чукотки, передает РИА Новости.

Также в ведомстве добавили, что нарушителю может грозить наказание по статье 258 УК России («Незаконная охота»).

Ранее сообщалось, что депутат Курганской областной думы Денис Хахалов принял участие в охоте и жестоком убийстве животных. Он охотился на волков с применением снегоходов на территории Шутинского охотхозяйства. При этом у него якобы не было разрешения на отстрел хищников и имелось незарегистрированное гладкоствольное ружье.