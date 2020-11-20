Казах убил волка голыми руками

В уезде Чугучак в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая пастух голыми руками убил волка. Об этом сообщает издание Duanzg.

По словам сотрудников местной администрации, поздним вечером 7 ноября волк подкрался к стаду овец и попытался схватить одну из них. Пастух услышал подозрительный звук, заметил хищника и напал на него. Мужчине удалось уничтожить волка без применения какого-либо оружия. Он отделался легкими ранами на руке.

Согласно данным сайта VRK.News, пастух является казахом по происхождению.

Ранее сообщалось, что подросток из деревни вблизи индийского города Нашик, штат Махараштра, голыми руками отбился от напавшего на него леопарда. Врачи наложили юноше четыре шва на запястье и два — на тыльную сторону ладони.