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Мальчик голыми руками отбился от леопарда в зарослях кукурузы

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Фото: Image Source RF / Delta Images / Diomedia

Подросток из деревни вблизи индийского города Нашик, штат Махараштра, голыми руками отбился от напавшего на него леопарда. Об этом сообщает издание Times of India.

Вечером во вторник, 3 ноября, 13-летний Гаурав Калунге (Gaurav Kalunge) отправился с семьей на ферму. Мальчик пошел в заросли кукурузы, чтобы собирать урожай. В этот момент на него напала большая кошка.

«Я был в шоке, когда появился леопард и схватил меня за руку. Я начал кричать и ударил животное по морде свободной рукой. Леопард упал и перестал нападать на меня. Я сразу побежал к родным», — сказал Калунге. Схватка с хищником длилась около 30 секунд.

Юноша рассказал, что чувствует себя хорошо. «Врачи наложили мне четыре шва на запястье и два — на тыльную сторону ладони», — сказал он. Медики наблюдали за состоянием Калунге сутки, после чего отпустили домой.

Инцидент шокировал местных жителей, так как за последние две недели в результате нападения леопарда в соседнем регионе погибли трое детей.

Дядя мальчика Днианешквар Калунге (Dnyaneshwar Kalunge) сообщил о произошедшем в полицию, которая, в свою очередь, уведомила представителей лесничества. Сотрудник лесничества Правин Сонаване (Pravin Sonawane) сказал: «Леопард все еще может находиться поблизости. Так как сбор урожая идет полным ходом, дикие кошки используют этот факт, чтобы прятаться и охотиться. Мы установили клетку и надеемся вскоре поймать животное».

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина голыми руками отбился от напавшего на него из кустов кабана. Под крики наблюдавших за потасовкой людей животное убежало обратно в кусты.

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