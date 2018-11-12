Пенсионер отбился от разъяренной медведицы голыми руками

В США голодная медведица напала на 78-летнего американца Сонни Памфри (Sonny Pumphrey) прямо у его дома, но мужчине удалось отбиться от зверя. Об этом сообщает издание Salem News.

Инцидент произошел в округе Хейвуд, штат Северная Каролина. Пенсионер вышел на подъездную дорожку у дома и увидел черную медведицу и двоих медвежат. Детеныши убежали при виде человека, а разъяренная мать с разбега кинулась на него. «Мы столкнулись с этой тварью лицом к лицу. Я ударил ее первым и попал прямо в нос, после этого она села и попыталась укусить меня», — рассказал Сонни.

Он продолжал бить медведицу, но ей все же удалось укусить его в бедро и несколько раз поцарапать. Мужчина ослабел, зверь схватил его и потряс, а затем отпустил и ударил лапой так сильно, что Сонни пролетел около двух метров и упал на бетон.

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Шум услышала жена Сонни Бетти. Она очень удивилась, когда увидела медведя у дома, и поспешила супругу на помощь вместе с небольшой собачкой Беллой. «Я увидела, как медведица встала, отвела лапу назад и оскалилась своей зубастой пастью. И я поняла, что мой муж может погибнуть», — призналась женщина. Из оцепенения ее вывела собака: она начала гавкать, женщина закричала, а медведица испугалась громких звуков и убежала.

Бетти схватила пистолет и выстрелила вслед животному, чтобы еще больше его напугать. Затем она позвонила спасателям. Прибывшие на место медики оказали первую помощь Сонни, ему предстоит пройти курс уколов от бешенства.

Лесные власти попытались поймать медведя, но не смогли обнаружить его. Они заявили, что, медведям не хватает пищи, поэтому они выходят к жилищам людей, и попросили местных жителей быть осторожными.

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