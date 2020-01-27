Женщина голыми руками отбилась от акулы и попала на видео

Видео: ca.news.yahoo.com

В прибрежных водах Папуа — Новой Гвинеи женщина голыми руками отбилась от агрессивной акулы. Произошедшее попало на видео и заинтересовало новостной портал Yahoo! News.

Дайверша по имени Кристи снимала на камеру подводную флору и фауну, когда неожиданно в ее сторону устремилась белоперая акула с детенышем. Поскольку женщина имела опыт обращения с акулами, она смогла отпугнуть хищника, ударив кулаком по его рылу.

Поодаль от Кристи стоял контейнер с приманкой для акул, чтобы дайверы могли наблюдать за их поведением на безопасном расстоянии. Однако небольшая рыба утащила наживку и проплыла возле дайверши. Белоперая акула учуяла запах и устремилась прямо к Кристи. Удар кулаком смог напугать хищника, он тут же отплыл в сторону. Рыба продолжила искать еду, но уже не возвращалась к тому месту, где сидела дайверша.

Кристи призналась, что гордится своей молниеносной реакцией. По ее словам, она не испугалась атаки акулы, поскольку понимала ее поведение.

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