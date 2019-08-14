Бесстрашный дайвер ввел в транс смертоносную акулу и попал на видео

Во Французской Полинезии у группы островов Туамоту дайвер погрузил в транс тигровую акулу. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание The Sun.

На кадрах видно, как 34-летний дайвер Пьеррик Сейбальд (Pierrick Seybald) поглаживает послушное ему животное. Мужчина держит акулу за нос, переворачивает ее, проводит руками по всему ее туловищу и уплывает. Хищник на видео выглядит покладистым.

Издание пояснило, что дайвер ввел акулу в состояние танатоза. Это защитная реакция, при которой некоторые виды животных, например, опоссумы, изображают смерть, пока не минует опасность.

Тигровые акулы считаются крайне опасными для человека. Они вырастают в среднем до 4,25 метра в длину и весят до 635 килограммов. В Книгу рекордов Гиннесса занесена особь длиной 5,5 метра, которая весила полторы тонны.

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