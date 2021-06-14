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Россиянин случайно выстрелил в себя и друга на охоте

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Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Мужчина случайно выстрелил из ружья в себя и ранил друга во время охоты в Иловлинском районе Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК России по региону.

По предварительным данным, смертельное ранение мужчина получил из-за неосторожного обращения с оружием. Со слов очевидца, он и двое его товарищей 43 лет решили поохотиться на крупную дичь. Им удалось подстрелить животное, однако в процессе добивания находившееся в руках одного из охотников ружье выстрелило.

«В результате 43-летний владелец оружия скончался на месте, второй охотник получил ранение предплечья. Иловлинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР организована доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ведомство также даст правовую оценку охоте, которая в данный момент запрещена.

Ранее житель Приморского края признался в случайных убийствах на охоте. 31 августа прошлого года в лесу были обнаружены тела двух человек с огнестрельными ранениями. Позднее в полицию пришел 38-летний местный охотник и рассказал, что в темноте он принял людей за животных и по ошибке выстрелил в них.

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