Россиянин признался в случайных убийствах

Житель села Беневское Приморского края пришел в полицию и признался, что случайно убил людей на охоте. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает РИА Новости.

31 августа этого года в лесу были обнаружены тела двух человек с огнестрельными ранениями. Было возбуждено уголовное дело. Позднее в полицию пришел 38-летний местный житель и признался, что это он совершил убийства во время незаконной охоты — в темноте мужчина принял людей за животных. Когда россиянин понял свою ошибку, то сбежал с места преступления, испугавшись ответственности.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности». Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае под суд пойдут двое бывших полицейских, которые также пытались скрыть случайное убийство на охоте. 25 октября 2019 года обвиняемые, несмотря на запрет, отправились поохотиться на крупных животных в Кавалеровском районе. Их машину заметил местный житель, который также занимался незаконным промыслом животных. Он принял браконьеров за сотрудников охотнадзора и затаился, а экс-полицейские, увидели тень в кустах, приняли человека за животное и застрелили. Затем, чтобы скрыть преступление, они закопали тело.