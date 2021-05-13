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Мужчина застрелил двоих коллег и скрылся с оружием в горах

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Фото: Google Street View

Мужчина застрелил двоих коллег и скрылся с оружием во французских горах Севеннах. Об этом сообщает Le Figaro.

11 мая 29-летний преступник вступил в конфликт с хозяином лесопилки в деревне Плантье, на которой он работал. Поле этого он застрелил своего босса и еще одного коллегу и пустился в бега. Свидетель преступления заявил, что мужчина убил своего начальника несколькими выстрелами в голову, а после застрелил коллегу, который попытался вмешаться.

Полиция до сих пор не задержала беглеца. В его поисках задействованы более 200 жандармов, несколько поисковых собак и шесть вертолетов. По данным следствия, он «отлично знает места, в которых скрывается», и неоднократно охотился на этих территориях.

Представители власти призвали мужчину «одуматься и сложить оружие в рамках мирной капитуляции» и предупредили местных жителей, что у него при себе пистолет и длинноствольное оружие, похожее на винтовку. Отец убийцы также призвал его сдаться полиции, отмечает Le Figaro.

В ходе обыска в доме преступника было обнаружено более трех тысяч боеприпасов и несколько единиц оружия. Отмечается, что у напавшего есть лицензия на оружие для спортивной стрельбы.

Ранее сообщалось, что в США мужчина застрелил свою девушку и еще пятерых гостей на вечеринке по случаю дня рождения, потому что не получил приглашения и расстроился. У преступника произошел конфликт с семьей жертв стрельбы за неделю до инцидента.

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