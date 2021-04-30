Экскурсия в Петербурге закончилась дракой со стрельбой

Два гида устроили стрельбу в центре Санкт-Петербурга за право провести нелегальную экскурсию по крышам. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на «Агентство журналистских расследований».

По информации издания, ночью 30 апреля в полицию обратился 19-летний мужчина, который сообщил, что у дома 51 по улице Восстания в ходе конфликта ему выстрелили в лицо из газового пистолета. Молодой человек был доставлен в больницу с травмой лица. Полиция задержала стрелявшего — им оказался 18-летний петербуржец.

Выяснилось, что участники конфликта — организаторы нелегальных экскурсий. Спор произошел, когда молодые люди столкнулись у дома, на крыше которого собирались провести экскурсию.

Ранее мужчина устроил стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы. Инцидент произошел в доме №5 по улице Строителей. Отмечается, что неизвестный произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия. В результате происшествия пострадали два человека.