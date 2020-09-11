Женщина согласилась выйти замуж за пытавшегося убить ее человека

Жительница немецкого города Бонн, Северный Рейн-Вестфалия, в зале суда согласилась выйти замуж за сожителя, пытавшегося ее убить. Она находится на восьмом месяце беременности, предположительно, отец ребенка — обвиняемый, сообщает Bild.

47-летний слесарь Андреас З. (Andreas S.) обвиняется в покушении на убийство своей беременной сожительницы. Он напал на 35-летнюю Катарину Б. (Katharina B.) со штыком, порезал ей щеку и попытался нанести удар по голове. Ранее мужчина избивал, душил и таскал за волосы свою сожительницу.

По версии издания, в предложении в зале суда «больше тактики, чем романтики». Теперь, находясь в статусе невесты, женщина имеет право не свидетельствовать против подсудимого. На данный момент следствие над мужчиной продолжается.

Ранее сообщалось, что муж попытался спасти жену от тюрьмы и угодил за решетку вместе с ней. Пара сымитировала гибель женщины, чтобы та избежала наказания за мошенничество.