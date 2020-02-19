Роман с заключенным спас женщину от самоубийства

Жительница американского города Нью-Йорк вступила в переписку с заключенным и влюбилась в него. Она сообщила изданию Daily Mail, что роман с арестантом спас ее от самоубийства.

30-летняя Лора Белмер (Laura Belmer) за пять лет потеряла мать, отца и сестру и чувствовала себя одинокой. Женщина страдала от депрессии и даже подумывала о самоубийстве.

В декабре 2018 года подруга посоветовала ей начать переписку с 29-летним заключенным по имени Стивен, который отбывал наказание в северной части штата Нью-Йорк. За какое преступление он осужден, Белмер предпочитает не говорить.

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Она написала Стивену письмо. Пара узнала больше друг о друге благодаря вопросам, которые Белмер нашла в книгах по самосовершенствованию и прислала своему собеседнику вместе с собственными ответами. Они продолжили переписку, и у них завязался роман. «Эти письма — единственное, благодаря чему я чувствовала себя живой», — сказала Белмер.

За время переписки у нее накопилось две папки писем, некоторые из которых — по пять-шесть листов. По выходным Белмер посещает Стивена в тюрьме. Она тратит на дорогу шесть часов, чтобы к шести часам утра оказаться первой в очереди. «Я провожу с ним шесть часов, а затем еду домой. Мы можем держаться за руки, но иногда сотрудники тюрьмы разрешают нам целоваться. Нам приходится сидеть друг напротив друга, но если я приезжаю с его матерью, я сажусь рядом с ним. В дни, когда я не могу приехать, мы говорим по телефону по 30 минут каждый день», — рассказала Белмер.

К июню 2019 года пара помолвилась, и в декабре Белмер сделала на своем предплечье татуировку с надписью «Л и С навсегда». Стивена должны отпустить в 2023 году, однако существует вероятность, что он выйдет раньше по условно-досрочному освобождению. Белмер поделилась своей историей в надежде, что она вдохновит других людей знакомиться и влюбляться друг в друга.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Лаббок, штат Техас, завела роман с приговоренным к смертной казни убийцей и планирует выйти за него замуж. В августе 2013 года ее возлюбленный был приговорен к смертной казни за убийство четырех человек

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