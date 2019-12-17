Женщина завела роман с приговоренным к смертной казни убийцей

Жительница американского города Лаббок, штат Техас, завела роман с приговоренным к смертной казни убийцей и планирует выйти за него замуж. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В августе 2013 года Никко Дженкинс (Nikko Jenkins) был приговорен к смертной казни за убийство четырех человек в штате Небраска. Дженкинс устроил стрельбу через несколько дней после выхода из тюрьмы, где отбывал наказание за угоны автомобилей.
В ходе судебного процесса он добивался, чтобы его сочли невменяемым. Для этого обвиняемый нанес себе ряд телесных повреждений, в частности, разрезал надвое язык и половой орган, а также вырезал на лбу число «666» лезвием бритвы. Психиатры признали его психопатом.
46-летняя Доун Аргуэльо (Dawn Arguello) полюбила Дженкинса, когда работала волонтером в тюремной группе правозащитников. Доун полагает, что он не такой, каким его показывают СМИ, и называет его очень чувствительным и умным человеком.
Аргуэльо расстроило, когда Дженкинс вытатуировал на своем лице ее имя. «Ему не нужно так калечить себя», — говорит она. Она проявляет повышенный интерес к жизни в тюрьме, интересуется тематическими книгами, фильмами и телевизионными программами.
Помолвлены ли влюбленные, пока неизвестно. Кроме того, неясно, часто ли им удается встречаться. Аргуэльо живет в другом штате, а заключенным запрещены длительные свидания.
Ранее сообщалось, что 41-летняя Трейси Боттомли (Tracey Bottomley) из английского города Шипли, Западный Йоркшир, влюбилась в 53-летнего Эрнеста Отто Смита (Ernest Otto Smith), осужденного за двойное убийство, и собралась за него замуж. Она вела переписку с ним с 2018 года.