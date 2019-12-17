Женщина завела роман с приговоренным к смертной казни убийцей

Жительница американского города Лаббок, штат Техас, завела роман с приговоренным к смертной казни убийцей и планирует выйти за него замуж. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В августе 2013 года Никко Дженкинс (Nikko Jenkins) был приговорен к смертной казни за убийство четырех человек в штате Небраска. Дженкинс устроил стрельбу через несколько дней после выхода из тюрьмы, где отбывал наказание за угоны автомобилей.

Материалы по теме «У нас столько общего» Знаменитая миллионерша выходит замуж за нищего. Есть одно но — он в тюрьме на пожизненном

В ходе судебного процесса он добивался, чтобы его сочли невменяемым. Для этого обвиняемый нанес себе ряд телесных повреждений, в частности, разрезал надвое язык и половой орган, а также вырезал на лбу число «666» лезвием бритвы. Психиатры признали его психопатом.

46-летняя Доун Аргуэльо (Dawn Arguello) полюбила Дженкинса, когда работала волонтером в тюремной группе правозащитников. Доун полагает, что он не такой, каким его показывают СМИ, и называет его очень чувствительным и умным человеком.

Аргуэльо расстроило, когда Дженкинс вытатуировал на своем лице ее имя. «Ему не нужно так калечить себя», — говорит она. Она проявляет повышенный интерес к жизни в тюрьме, интересуется тематическими книгами, фильмами и телевизионными программами.

Помолвлены ли влюбленные, пока неизвестно. Кроме того, неясно, часто ли им удается встречаться. Аргуэльо живет в другом штате, а заключенным запрещены длительные свидания.

Ранее сообщалось, что 41-летняя Трейси Боттомли (Tracey Bottomley) из английского города Шипли, Западный Йоркшир, влюбилась в 53-летнего Эрнеста Отто Смита (Ernest Otto Smith), осужденного за двойное убийство, и собралась за него замуж. Она вела переписку с ним с 2018 года.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!