Муж попытался спасти жену от тюрьмы и угодил за решетку вместе с ней

Житель американского штата Западная Вирджиния попытался спасти жену от тюремного срока, сымитировав ее гибель, и угодил за решетку вместе с ней. Об этом пишет Daily Mail.

31 мая 48-летний Родни Уилер (Rodney Wheeler) сообщил полиции, что его 43-летняя жена Джулия (Julie) сорвалась со скалы во время семейной прогулки по Национальному парку Грандвью. Власти развернули поисково-спасательную операцию. Пока специалисты на вертолете осматривали местность с высоты птичьего полета, водолазы искали пострадавшую в реке. К работе подключили профессиональных собак-ищеек.

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2 июня полицейские зашли в дом Уилеров, чтобы взять вещи, необходимые для дальнейшего поиска пропавшей. Они осмотрели жилище и в одном из шкафов обнаружили Джулию. На следующий день пару арестовали, по делу начали расследование.

Власти убеждены, что супруги сымитировали гибель Джулии, чтобы та избежала тюремного заключения. В феврале американку обвинили в мошенничестве. Финальное слушание по делу и вынесение приговора ожидалось 17 июня. Обвиняемой грозило до десяти лет лишения свободы и штраф в 250 тысяч долларов (17,1 миллиона рублей).

В ходе расследования выяснилось, что Родни, заручившись помощью 17-летнего сына, скинул со скалы личные вещи Джулии. Полиции он заявил, что его жена сорвалась с обрыва, пытаясь отыскать пропавшую серьгу. 1 июня он написал в Facebook: «Во вчерашнем инциденте в Грандвью пострадала моя жена. Ее пока не нашли, но я не теряю надежды, что ее найдут целую и невредимую. Я в полном отчаянии, но сейчас мне нельзя опускать руки. Пожалуйста, не переставайте молиться за нас».

В результате Родни, желая помочь Джулии, только усугубил ее и свое положение. Теперь супругов обвиняют, помимо прочего, в мошеннической схеме и попытке сорвать судебный процесс. Они находятся под стражей с правом выйти под залог в 100 тысяч долларов (около 7 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что уроженец Гондураса попытался сымитировать собственную смерть, чтобы отвязаться от жены, которая настойчиво требовала от него денег. Он отправил супруге собственные снимки, на которых он якобы лежит мертвый в морге. В сообщении указывалось, что он скончался от рака и астмы.

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