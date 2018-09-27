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Женщина ради внимания мужа сымитировала беременность, роды, похищение и убийство

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Колумбийка девять месяцев имитировала беременность, а затем врала, что ее похитили бандиты и вырезали ребенка из ее утробы. Как сообщает Daily Mail, таким образом женщина пыталась удержать мужа.

38-летняя Антонела Милена Падийя (Antonela Milena Padilla) из города Барранкилья на севере страны прятала под одеждой подушку, изображая беременность. Она подкладывала тряпки в подушку, чтобы изображать постепенное увеличение живота и показывала семье и друзьям снимки УЗИ, которые на деле оказались распечатанными из интернета картинками.

Все время муж не замечал подвоха и с нетерпением ждал, когда впервые станет отцом. 22 сентября Падийя сообщила, что направилась на кесарево сечение в ближайшую больницу. Вечером того же дня она позвонила семье и в слезах рассказала, что ее похитили бандиты на красном фургоне. Она пожаловалась, что мужчины связали ее, накачали наркотиками и вырезали из ее утробы ребенка, чтобы продать его на черном рынке, а ее выбросили в магазине на другом конце города.

Шокированные родственники отвезли женщину против ее воли в больницу, и врачи немедленно сообщили о происшествии правоохранительным органам. Однако сотрудников полиции насторожило, что на теле женщины не было шрамов. Анализы крови показали, что ни беременности, ни передозировки наркотиков не было.

По словам свекрови Падийи, даже после этого женщина продолжала настаивать, что ждала ребенка. Но после осмотра гинеколога, который еще раз опроверг ее рассказы, сбежала. «Мой сын жил с ней, они спали вместе. Но он никогда не трогал живот и не пытался общаться с плодом», — отметила родственница обманщицы.

Где сейчас находится Падийя, неизвестно. Коммандер Мариано Котеро Кой (Mariano Cotero Coy) заявил, что женщине будет предъявлено обвинение в растрате государственных ресурсов: «В больнице люди ожидали в очереди с пяти утра ради приема, а эту имитирующую беременность женщину приняли без очереди, вместо тех, кто правда нуждался в медицинской помощи».

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