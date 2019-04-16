Россиянка убила своего насильника и пошла под суд

Жительница Чувашии предстанет перед судом за убийство своего насильника. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

В феврале прошлого года женщина, по ее словам, стала жертвой изнасилования и решила отомстить обидчику. Она договорилась со своим знакомым убить насильника, после чего сообщники пришли в квартиру к мужчине, вывезли его в безлюдное место, избили и задушили металлической проволокой. Когда он перестал подавать признаки жизни, пара скрылась с места происшествия.

Месяц спустя родственники убитого обратились в полицию с заявлением о его исчезновении. Тело мужчины нашли только в апреле, когда растаял снег. Сотрудники правоохранительных органов вычислили подозреваемых, в отношении них было возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Суд заключил обоих фигурантов дела под стражу. Санкция статьи предусматривает от восьми до 20 лет лишения свободы либо до лишения свободы пожизненно.

9 апреля сообщалось, что житель Иркутской области убил жену и инсценировал ее поиски. На допросе он объяснил преступление тем, что женщина его «запилила».

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