США запретили ввоз собак из России

США ввели временный запрет на ввоз собак из 113 стран, включая Россию. Об этом сообщается на сайте американского Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).

Согласно заявлению ведомства, новые ограничения необходимы из-за угрозы попадания вируса собачьего бешенства на территорию Соединенных Штатов. В списке стран, откуда ввоз собак временно оказался под запретом, помимо России, числятся Китай, Индия, Украина, Белоруссия, Бразилия, Саудовская Аравия, Куба, Эквадор и Перу и целый ряд других государств.

Отмечается, что в крайних случаях владельцам животных могут быть предоставлены исключения из нового правила. Для этого необходимо оформить заявку на ввоз собаки как минимум за шесть недель до посещения страны. В противном случае животное, привезенное из страны в списке, будет отправлено домой за счет хозяина.

По словам ветеринаров, при ввозе собак из этих стран сертификаты о прививках от бешенства часто оказывались фальшивыми. А из-за пандемии коронавируса процесс вакцинации собак во многих странах тяжело отслеживать, отмечают специалисты.

