США запретят ввоз собак и России

США с 14 июля запрещает ввоз собак из 113 стран мира из-за угрозы бешенства. Об этом говорится на сайте американского Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) .

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В списке стран, откуда ввоз собак временно окажется под запретом, числятся Россия, Китай, Индия, Украины, Белоруссия, Бразилия, Саудовская Аравия, Куба, Эквадор и Перу и целый ряд других стран.

По словам ветеринаров, при ввозе собак из этих стран сертификаты о прививках от бешенства часто оказывались фальшивыми. А из-за пандемии коронавируса процесс вакцинации собак во многих странах тяжело отслеживать, отмечают специалисты.

«Недостаточно привитые от вируса бешенства собаки не защищены от вируса и представляют угрозу общественному здоровью. Временный запрет необходим для обеспечения здоровья и безопасности импортируемых в США собак, а также защиты людей от повторного возникновения вируса собачьего бешенства в стране», — отметили в CDC.

Мера будет распространяться и на щенков, и на собак психологической поддержки, и на животных из США, которые вывозились из страны в любое государство из списка.

Ранее ученые Университета Эмори и Университета Де Монфор пришли к выводу, что собаки понимают арифметику и умеют считать не хуже двухлетнего ребенка. По их данным, понимание числовых величин у собак вызывает ту же активность мозга, что и у человека. Наибольшие способности к счету при этом проявляли бордер-колли, спаниели и лабрадоры.