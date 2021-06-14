Собаки оказались способными считать не хуже двухлетнего ребенка

Средняя дворняжка лучше разбирается в математике, чем двухлетний ребенок. Это может объяснить, почему пес иногда смотрит с обидой или недовольством, когда в его миску кладут меньше лакомств, чем он привык, пишет The Mirror.

Ученые Университета Эмори в Атланте заметили, что понимание числовых величин у собак вызывает ту же активность мозга, что и у человека, в теменной коре. Ребекка Уэст (Rebecca West) из Университета Де Монфор и Роберт Янг из Папского католического университета Минас-Жерайс в Бразилии доказали, что собаки понимают простую арифметику. Они использовали метод, известный как предпочтительный взгляд, который ранее использовался для проверки того, могут ли младенцы считать.

Ученые показали 11 собакам лакомство, а затем поместили его за низкий экран. Затем они показали собакам второе лакомство и положили его рядом с первым. Когда экран был снят, чтобы показать два лакомства, собаки не проявили никакого интереса. Но когда исследователи удалили лакомство или добавили дополнительное, так что собаки увидели одно или три лакомства, они проявили признаки удивления. Собаки, как и младенцы в тестах с людьми, посчитали и знали, что ответ перед ними неправильный. Способности к счету особенно проявляли бордер-колли, спаниели и лабрадоры.

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Ученые утверждают, что в соответствии поведенческими показателями, такими как послушание, адаптация и мотивация, собаки обладают интеллектом, эквивалентным ребенку двух с половиной лет, и математика — только часть возможностей четвероногих. По словам собачьего психолога доктора Стэнли Корена (Stanley Coren) из Университета Британской Колумбии, собаки «могут и не быть Эйнштейнами, но, несомненно, они ближе к людям, чем мы думали».

Способности питомца можно заметить, когда собака будто бы считает членов семьи при выходе из дома или при возвращении. Но исследования, проверяющие способность кошек выполнять задачи на простую математику, пока осложняются тем, что им становится скучно и они уходят. Так что заявлять о превосходстве интеллекта кошек или собак пока преждевременно.

Ранее новозеландские ученые из Оклендского университета выявили у собак способность ревновать хозяев. Они провели эксперимент с участием 18 четвероногих и их владельцев. Добровольцев поместили в две комнаты, в одной из которых находился флисовый цилиндр, в другой — реалистичная кукла собаки. Видя, как хозяин играет с похожим на собаку соперником, питомцы проявляли признаки ревности.