Ученые выявили у собак способность ревновать хозяев

Новозеландские ученые из Оклендского университета выявили у собак способность ревновать хозяев. Они выяснили, что собаки способны испытывать настоящую ревность, исследование опубликовано в журнале Psychological Science.

Специалисты провели эксперимент с участием 18 питомцев и их владельцев. Добровольцев поместили в две комнаты, в одной из которых находился флисовый цилиндр, в другой — реалистичная кукла собаки.

В обеих комнатах люди должны были взаимодействовать с предметами, при этом питомцы наблюдали за ними. Животные, видя, как хозяин играет с якобы другим питомцем, проявляли явные признаки ревности. Они продолжили ревновать, даже когда между ними и хозяевами с «соперником» находился непроницаемый экран. Однако собаки, чьи хозяева играли с геометрической фигурой, не показывали никаких эмоций.

Ученые пришли к выводу, что собака ревнует только тогда, когда владелец взаимодействует с предполагаемым социальным соперником. Также ревность возникает как следствие этого взаимодействия, а не из-за «простого присутствия сородича». Помимо этого, специалисты выяснили, что ревность проявлялась даже при незаметном взаимодействии между владельцем собаки и предполагаемым соперником.

По словам ученых, результаты эксперимента подтверждают информацию о том, что собаки проявляют ревность, и являются первым доказательством того, что питомцы могут мысленно представлять вызывающие ревность социальные взаимодействия.

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