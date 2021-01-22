Японские ученые объяснили любовь кошек к кошачьей мяте: животные едят ее не только из-за приятных ощущений — листья кошачьей мяты и актинидии (Actinidia polygama) содержат вещества, отпугивающие комаров и других кровососущих насекомых. Исследование биологов опубликовал журнал Science Advances.

Ранее предполагалось, что кошки едят листья растения, так как они содержат вещества из класса терпенов, которые оказывают на них почти наркотическое действие.

Биолог Масао Миядзаки рассказал, что в ходе исследования специалисты наблюдали, как кошки реагировали на экстракты различных органических молекул из мякоти растений. Оказалось, что влечение кошек к актинидиям в первую очередь было связано с веществом непеталактол. Оно действовало не только на домашних питомцев, но и на ягуаров, тигров и других крупных диких кошек.

Ученые заблокировали работу рецепторов, с которыми связывается это вещество, и посмотрели, как изменится поведение домашних кошек. Оказалось, что питомцы продолжали интересоваться актинидиями, но перестали характерным образом «тереться мордой и валяться в листьях растения».

Специалисты пришли к выводу, что кошки могут совершать подобные действия с целью отпугнуть кровососущих насекомых. Биологи нанесли экстракт непеталактола на бумажные салфетки и поместили их в кошачьи вольеры, чтобы проверить реакцию. Животные терлись о бумагу мордой, размазывая по ней растительные феромоны. Дальнейшие наблюдения показали, что после контакта с этим веществом москиты нападали на животных вдвое реже.

По мнению ученых, привычка валяться в листьях кошачьей мяты и актинидий — эволюционное приспособление, которое помогает им и их диким родственникам защищаться от комаров и паразитов.

Ранее британские психологи оценили влияние кошек на работу их хозяев на удаленке. Как выяснилось, их наличие в доме положительно сказывается на дистанционной работе сотрудников, поскольку питомцы помогают им избавиться от стресса и поднимают настроение. Некоторые привыкают разговаривать с питомцами и обсуждать с ними рабочие проблемы.