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Две собаки провалились в гигантскую воронку в земле и оказались в ловушке

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Фото: Agencia Es Imagen / Reuters

В мексиканском городе Санта-Мария-Сакатепек две собаки оказались в ловушке, провалившись в гигантскую воронку в земле. Об этом сообщает ABC News.

Животные находятся на выступе отвесной стенки ямы. Из-за того, что земля продолжает осыпаться, вытащить собак пока не представляется возможным. Однако местные жители смогли спустить им воду и еду. В правительстве штата заявили, что в настоящее время прорабатывают возможные сценарии операции по спасению. Не исключено, что специалистам придется использовать транквилизаторы, чтобы достать животных.

Огромная воронка появилась около дома мексиканской семьи 29 мая. Позже кратер увеличился и заполнился водой. Дом, который находился рядом, провалился под землю. По данным издания, в некоторых местах ширина воронки составляет более 125 метров.

По мнению некоторых жителей, яма образовалась в результате чрезмерного использования грунтовых вод заводами. В целях безопасности местные власти огородили аварийный участок, установив металлические барьеры. Полеты дронов над воронкой также ограничены.

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