Мужчина пожаловался на сползающий с обрыва сад

Житель британской деревни Хемсби в графстве Норфолк Лэнс Мартин (Lance Martin) пожаловался на эрозию рельефа, на котором расположен его участок. Сад мужчины начал частично сползать с обрыва. Об этом сообщает издание Evening Standard.

Участок Мартина находится на дюне на морском побережье. Обрушение части территории произошло на Пасху, 4 апреля. Ночью мужчина услышал, как огромные волны врезаются в основание насыпи, в результате чего большая часть сада оказалась под водой. Мартин отправился за помощью к своему соседу, чтобы вместе переместить забор и сарай. В итоге из-за инцидента расстояние от обрыва до одной из построек сократилось до шести метров.

«Волны фактически сгрызают основание дюны. Если вы посмотрите на участок сверху, то в действительности вы не увидите, насколько далеко врезалась вода. Однако вскоре часть дюны внезапно отваливается», — пояснил Мартин.

Изначально на линии, где расположено владение, находилось 13 домов, однако спустя некоторое время там остался только участок Мартина. По словам владельца, часть территории он потерял еще в 2018 году. Местные спасатели предлагали ему возвести многотонные блоки для защиты от воздействия волн. На данный момент Мартин планирует изменить угол наклона дюны к пляжу — мужчина намерен сделать все возможное, чтобы сохранить участок и не переезжать на территорию подальше от обрыва.

В сентябре 2020 года из-за размыва русла реки российское село Хатассы недалеко от Якутска начало сползать с обрыва. Один из жителей пожаловался, что с его участка в воду попадали огород и теплица, а от 15 соток осталось только девять. Местные власти пробовали укрепить проблемные места берега, но проблема не решилась. Они также рассказали о разработке нового проекта, по которому в будущем планируют возвести укрепительное сооружение.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru