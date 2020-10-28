Сына утянуло в кишащую огромными крысами щель в тротуаре на глазах у матери

Житель американского района Бронкс, город Нью-Йорк, провалился под землю на автобусной остановке и столкнулся с полчищем крыс. Об этом сообщает информационный сайт NBC New York.

Синди Уайт рассказала, что ее сын Леонард Шаулдерс провалился в щель в тротуаре, когда они вместе ждали автобус. Мужчина оказался на глубине около четырех метров среди полчищ огромных крыс. Шаулдерс утверждает, что боялся закричать, поскольку грызуны могли заползти ему в рот.

По словам Уайт, прямо на ее глазах тротуар расходился в разные стороны и утягивал ее сына глубже под землю. «Его будто засасывало. Как в воронку, — утверждает мать. — Он получил психологическую травму. Он говорит, что падал и падал, а обломки асфальта били его по голове».

Полиция и бригада пожарных прибыли по вызову и в течение получаса подняли Шаулдерса наверх. Теперь Уайт пытается выяснить, из-за чего в тротуаре образовалась глубокая щель. Место инцидента оградили, идет расследование.

Ранее сообщалось, что в Национальном парке Пик Дистрикт, Англия, ребенок провалился в узкую шестиметровую яму и выжил. Отец вытащил мальчика из щели, а мать вызвала бригаду спасателей. Только через восемь часов врачам удалось стабилизировать состояние больного.