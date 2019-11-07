Мужчина провалился в лавовую трубку в собственном дворе

Пожилой житель американского города Хило, штат Гавайи, провалился под землю в собственном дворе и погиб. Об этом сообщает сайт телеканала CNN.

Исчезновение мужчины заметили спустя несколько дней. Полицейские, осмотревшие его дом, выяснили, что он провалился сквозь мягкий грунт в собственном дворе и упал на глубину семь метров в лавовую трубку, которая проходила под землей. Перед смертью погибший обрезал ветки.

Спасатели спустились в лавовую трубку по веревке и достали тело мужчины. Его отвезли в медицинский центр в Хило, где врачи констатировали смерть.

Лавовые трубки — это естественные каналы, через которые лава перемещается под поверхностью земли.

Ранее сообщалось, что в Камбодже мужчина застрял между камнями и выживал без еды и воды четыре дня. 28-летний Сум Бора отправился в воскресенье, 4 августа, собирать гуано — помет летучих мышей, который используется в качестве удобрения, поскользнулся и провалился в расщелину между двумя камнями.

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