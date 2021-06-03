Гигантская воронка появилась за домом мексиканской семьи

В мексиканском городе Санта Мария Сакатепек штата Пуэбла за домом одной из семей обрушилась земля. В итоге на участке образовалась гигантская воронка, сообщает ABC News.

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Инцидент произошел в субботу, 29 мая на участке семьи Санчес. Владельцы услышали грохот, похожий на удар молнии. В нескольких метрах от дома они увидели, что часть поля ушла под землю. К воскресенью воронка достигла в ширину 30 метров, а после увеличилась до 80 метров, приблизившись к постройке.

Во владении семьи находится только этот дом. Родственники опасаются, что могут вовсе остаться без жилья. Местные власти в целях безопасности огородили аварийный участок. В качестве причины обвала называют колебание содержания воды в почве. «Воронка будет расти, пока природа не решит, когда вода перестанет оказывать давление», — отметил губернатор штата Мигель Барбоса (Miguel Barbosa).

В апреле 2021 года на эрозию рельефа пожаловался житель британской деревни Хемсби в графстве Норфолк. Сад на его участке на дюне начал частично сползать с обрыва из-за врезающихся волн. Большая часть территории уже оказалась под водой, а расстояние от обрыва до одной из построек сократилось до шести метров. Чтобы предотвратить дальнейшее обрушение, владелец решил изменить угол наклона дюны к пляжу.

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