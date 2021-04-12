В Москве ушел под землю вход в подъезд

Асфальт около подъезда одного из жилых домов ушел под землю на северо-востоке Москвы. Перед входом в здание образовалась яма. Об этом стало известно из публикации в Twitter-аккаунте телеканала «360».

Инцидент произошел на улице Сельскохозяйственной в воскресенье, 11 апреля. Перед входом во второй подъезд обрушилась плита асфальта, в результате чего образовался глубокий провал. На место аварии прибыла коммунальная служба, и начались восстановительные работы. Для временного прохода жильцов на проблемный участок положили деревянную доску. Вскоре крыльцо покрыли цементом.

Жители подъезда пожаловались телеканалу РЕН ТВ на общее состояние здания и отметили, что обрушение происходит у них не впервые. В одной из квартир на кухне от пола до потолка обваливалась стена. По словам собственников, здание находится в плачевном состоянии — внутри износились коммуникации, подвал регулярно затапливает сточными водами, а стены покрываются грибком. Дом планируют снести по программе реновации не раньше 2025 года. Однако жители опасаются, что постройка может не выдержать и развалиться.

В ноябре яма образовалась на тротуаре около торгового центра в Смоленске. В городе ее назвали «порталом в подземелье» и «вратами в ад». Аварийный участок обнесли красно-белой лентой, предупреждающей об опасности. К тому моменту проблемы с покрытием существовали на протяжении месяца. Изначально под землю ушел небольшой участок, но позже яма увеличилась.

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