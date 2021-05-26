Город в США начал уходить под землю

Город Коркоран в штате Калифорния стремительно уходит под землю из-за откачки фермерами подземных вод. На ликвидацию ущерба и помощь местным жителям США тратит миллионы долларов из денег налогоплательщиков, пишет The New York Times.

Фермерское поселение Коркоран, где живет около 22 тысяч человек, столкнулся с серьезной проблемой из-за неустойчивости грунтов. За последние 14 лет город местами опустился на 11,5 футов (3,5 метра) — примерно на этаж обычного дома, подтверждают эксперты геологической службы США (United States Geological Survey) и ученые NASA, которые ведут наблюдения за территорией со спутника. По предварительной оценке, в ближайшие 19 лет поселение опустится еще на 6-11 футов (1,8-3,3 метра).

Ситуация вызвана не столько природными явлениями, сколько работами в сельском хозяйстве, подчеркивают ученые. Из-за того, что большое количество воды в Калифорнии удерживается в охраняемой дельте реки Сакраменто-Сан-Хоакин, конкуренция за водные ресурсы увеличилась. Фермеры вынуждены перекачивать больше грунтовых вод для орошения посевов, в результате чего почва проваливается. «Это риск для нас, мы действительно ничего не можем сделать», — беспокоится коренная жительница Коркорана Мэри Гонсалес-Гомес.

Раньше вода текла только под действием силы тяжести, но из-за проседания земли стала задерживаться в канавах. Округ потратил 1,2 миллиона долларов за 10 лет на подъемные станции, чтобы протолкнуть жидкость. Потребовалась и реконструкция городской дамбы, на что ушло около 10 миллионов долларов. Средства собрали за счет увеличения налога на недвижимость для местных жителей.

Откачку вод пытаются регулировать законом. Несмотря на запреты, вблизи Корокана продолжают работать несколько крупных сельхозпредприятий, в том числе Sandridge Partners, Boswell Company, Hansen Ranches, которые построили сотни колодцев для откачки воды из-под земли для полива полей.

Проблема с проседанием земель характерна и для некоторых стран Европы. Недавно ученые геологической службы British Geological Survey (BGS) сообщили о риске разрушения миллионов домов британцев в нескольких районах страны. Там основной причиной угрозы стала засуха из-за глобального потепления, которая приводит к масштабным растрескиваниям почвы.

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