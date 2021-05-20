Дома миллионов британцев оказались под угрозой

Несколько миллионов домов в Великобритании, по данным геологической службы British Geological Survey (BGS), могут уйти под землю из-за чрезмерной засухи в результате глобального потепления, пишет The Guardian.

Из-за климатического кризиса дома в нескольких районах Великобритании оказались под угрозой исчезновения. Жаркая и сухая погода летом, вызванная глобальным потеплением, приведет к масштабным просадкам грунта и трещинам в почве под жилыми домами. Указанные районы стоят на глинистых образованиях, которые очень быстро теряют влагу.

Даже при текущем объеме выбросов парниковых газов риск проседания земель в некоторых районах Великобритании увеличится на треть к 2030 году и утроится к 2050 году. Если же количество выбросов возрастет, под угрозу обрушения к 2030 году попадут порядка 2,4 миллиона домов, а к 2070 году — четыре миллиона.

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Больше остальных, по прогнозу BGS, пострадает Лондон. В британской столице к 2030 году под риск обрушения попадет почти каждый второй дом. Также пострадают другие территории Великобритании: графства Эссекс, Кент, часть земель от Оксфорда до Уоша.

Прогноз на просадку почвы можно использовать для планирования работ по укреплению фундаментов новых домов. По оценкам организации, за последние 10 лет устранение последствий просадки земель обошлось британцам в три миллиарда фунтов стерлингов (4,2 миллиарда долларов).

«Жильцам районов с уязвимой к просадке почвой рекомендуется перед началом крупных строек консультироваться со специалистами», — сказал инженер-геолог BGS Ли Джонс (Lee Jones). Эксперт добавил, что сухая погода и высокие температуры станут основными факторами будущего проседания. Последствия климатического кризиса также могут спровоцировать рост размеров страховых взносов на жилье и снижение цен на недвижимость.

По данным Комитета по изменению климата (Climate Change Committee (CCC) за 2019 год, в Великобритании отсутствуют надежные планы защиты населения от чрезвычайной засухи и наводнений. В качестве борьбы с наступлением глобального потепления правительство стремится сократить количество углеродных выбросов от промышленности, планирует с 2030 года ввести запрет на продажу в стране автомобилей на бензине и дизеле.