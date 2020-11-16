В Великобритании запретят продажу автомобилей на бензине

Великобритания планирует запретить продажу в стране новых автомобилей на бензине и дизеле с 2030 года, об этом пишет The Guardian. В начале 2020 года правительство собиралось ввести такой запрет с 2035 года, а два года назад ― с 2040 года.

По данным источников издания, премьер-министр страны Борис Джонсон официально объявит об этом уже в ближайшее время. Правительство Великобритании надеется, что это оживит рынок электромобилей и поможет стране достичь своих климатических целей, включая сокращение выбросов парниковых газов до нуля к 2050 году.

Несмотря на растущую популярность (спрос вырос более чем вдвое за последний год), доля электромобилей по-прежнему составляет лишь семь процентов от всех новых транспортных средств, купленных в Великобритании в октябре. В следующем году правительство должно выделить около 500 миллионов фунтов стерлингов на зарядные станции для электрокаров, пишет издание.

Ранее стало известно, что власти Калифорнии планируют с 2035 года запретить продажу новых легковых и грузовых автомобилей с бензиновым двигателем. На штат приходится около 11 процентов всех продаж автомобилей в США.